Теплая погода простоит в Нижнем Новгороде до среды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теплая погода простоит в Нижнем Новгороде до среды, 21 сентября. Правда, при этом вполне вероятны дожди. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.ru.

- Днем 19 сентября столбики термометров поднимутся до +18 градусов, - обещают синоптики. – При этом целый день будет идти дождь. Ночью похолодает до +12 градусов.

Схожая погода будет и во вторник, 20 сентября. В этот день будет стоять теплая года до +18 градусов. Зато дожди прекратятся.

Похолодание придет в Нижний Новгород только в среду, 21 сентября. В этот день столбики термометров опустятся до +15 градусов. По ночам будет еще холоднее – до +9 градусов. Таким образом, короткое «бабье лето» закончится уже в середине следующей недели.