«Пари-НН» сыграет с ФК «Оренбург» 18 сентября. ФОТО: Александр Чурбанов.

В десятом туре РПЛ футболистам «Пари-НН» предстоит встретиться с ФК «Оренбург». Матч состоится 18 сентября на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Пари-НН».

- Матч состоится в воскресенье, 18 сентября, на стадионе «Нижний Новгород». Начало в 14:00. Входные группы 1, 6 и 7 будут открыты с 12:30, - говорится в сообщении.

Как сообщается, в первых девяти турах «Оренбург» одержал 3 победы и потерпел 6 поражений. Самым сильным поражением стала игра с «Зенитом», когда в ворота оренбургского клуба были забиты восемь безответных мячей.

- По итогам прошлого сезона коллектив финишировал третьим и попал в стыковые матчи, в которых по сумме двух встреч обыграл «Уфу» со счетом 4:3 (2:2 и 2:1), благодаря чему вернулся в премьер-лигу, - говорится в сообщении.