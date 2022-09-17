Супермаркет «Лента» эвакуировали в Нижнем Новгороде 17 сентября ФОТО: телеграм-канал «Нижний №1»

Гипермаркет «Лента» эвакуировали в Нижнем Новгороде вечером 17 сентября 2022 года. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Нижний №1».

Около 18.00 в супермаркет по адресу: улица Московское шоссе, 30в, совершили выезд службы МЧС. На месте проходила эвакуация посетителей «Ленты».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, вызов оказался ложным.

Ранее мы писали о том, что неизвестные сообщили о минировании сразу четырех колледжей и техникумов в Нижнем Новгороде.

Напомним, поздним вечером 5 августа постояльцам Маринс парк отеля в Нижнем Новгороде пришлось эвакуироваться из здания. И все из-за короткого замыкания, произошедшего в здании.