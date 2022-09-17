Врач-гастроэнтеролог рассказала нижегородцам, как сохранить печень здоровой в осенний период Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-гастроэнтеролог Кристина Алфименкова рассказала нижегородцам, как сохранить печень здоровой в осенний период. Интервью со специалистом опубликовало ИА «Время Н».

В осенний период происходит смена рациона питания, и у многих людей обостряются такие заболевания как, ГЭРБ, гастриты, язвенная болезнь и другие. Также после COVID-19 могут возникнуть осложнения, связанные с кишечником.

– У многих возникают проблемы с печенью, потому что большинство людей являются коморбидными пациентами с несколькими заболеваниями и пьют ежедневно около 10 препаратов, на этом фоне может возникнуть как лекарственный гепатит, так и стеатогепатоз, – рассказала врач-гастроэнтеролог.

По словам Кристины Алфименковой, самое главное в заботе о печени – следить за своим весом. Избыток его может привести к циррозу. Поэтому необходимо сбрасывать лишний вес, заниматься спортом и соблюдать диету.

– При отсутствии жалоб следует хотя бы раз в год сдавать такие анализы как холестерин, сахар и печеночные ферменты, а также делать УЗИ брюшной полости, – порекомендовала специалист.