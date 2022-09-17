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Общество17 сентября 2022 16:17

Гастроли Донецкого музыкально-драматического театра прошли в Нижегородском ТЮЗе

Актеры представили собирательные образы жителей Донбасса
Павел МАЙОРОВ
Гастроли Донецкого музыкально-драматического театра прошли в Нижегородском ТЮЗе

Гастроли Донецкого музыкально-драматического театра прошли в Нижегородском ТЮЗе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна выступил на сцене Нижегородского ТЮЗа 17 сентября 2022 года. Об этом сообщает ГБУК «Нижегородский ТЮЗ».

Спектакль «Я ZнаюпраVду» (16+) является инсценировкой по мотивам книги «Война в Донбассе: народная летопись». Его показали 17 сентября в 12.00 и в 17.00.

Постановка о боли, страхе и вере представляет собой реальные истории очевидцев вооруженного конфликта.

По сценарию в спектакле показаны люди, скрывающиеся от обстрелов в подвальных помещениях.

– Друг друга они не знают, все случайные прохожие, их объединяет лишь безопасное место, телевизор и истории о войне, – отметили в театре.