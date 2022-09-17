Ольга Петрова проведет прямой эфир, посвященный участию нижегородцев во Всероссийской олимпиаде школьников

Во время прямого эфира обсудят успехи юных нижегородцев на Всероссийской олимпиаде школьников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова расскажет об участии нижегородцев во Всероссийской олимпиаде школьников. Трансляция ее прямого эфира запланирована на 21 сентября с 18:00 до 19:15 в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Образование_52». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Во время прямого эфира не только обсудят успехи юных нижегородцев, но также расскажут о программах подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников в центрах «Сириус» и «Вега». Кроме того, призеры и победители интеллектуальных соревнований прошлых лет поделятся своим опытом.

– Олимпиада школьников является одним из основных инструментов выявления способностей у детей, – отметила директор Регионального центра развития талантов «Вега» Ирина Зиновьева. – Мы планируем сформировать команду Нижегородской области, которая будет иметь высокую позицию в зачете по регионам. Для этого мы готовим и запускаем множество программ по подготовке к олимпиадам. Например, программы по олимпиадной географии, химии, экономике, истории, испанскому и китайскому языкам и другие.