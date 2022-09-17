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Общество17 сентября 2022 15:39

Ольга Петрова проведет прямой эфир, посвященный участию нижегородцев во Всероссийской олимпиаде школьников

Трансляция запланирована на 21 сентября
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Во время прямого эфира обсудят успехи юных нижегородцев на Всероссийской олимпиаде школьников

Во время прямого эфира обсудят успехи юных нижегородцев на Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова расскажет об участии нижегородцев во Всероссийской олимпиаде школьников. Трансляция ее прямого эфира запланирована на 21 сентября с 18:00 до 19:15 в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Образование_52». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Во время прямого эфира не только обсудят успехи юных нижегородцев, но также расскажут о программах подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников в центрах «Сириус» и «Вега». Кроме того, призеры и победители интеллектуальных соревнований прошлых лет поделятся своим опытом.

– Олимпиада школьников является одним из основных инструментов выявления способностей у детей, – отметила директор Регионального центра развития талантов «Вега» Ирина Зиновьева. – Мы планируем сформировать команду Нижегородской области, которая будет иметь высокую позицию в зачете по регионам. Для этого мы готовим и запускаем множество программ по подготовке к олимпиадам. Например, программы по олимпиадной географии, химии, экономике, истории, испанскому и китайскому языкам и другие.