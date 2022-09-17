Срок запуска платных парковок в зоне строительства метро в Нижнем Новгороде перенесли Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Срок запуска платных парковок в Нижнем Новгороде перенесли из-за строительства новых станций метро. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

На данный момент не работают парковки на улицах Горького, Ошарской и Студеной. Также не функционируют места стоянок в Музейном переулке.

По данным агентства, 6971 машино-место под платные стоянки в Нижнем Новгороде работает в тестовом режиме. Значит, за неоплаченную парковку на данных участках не взимается штраф. В исключение попадают стоянки на улице Рождественской и Нижне-Волжской набережной у Речного вокзала.

Ранее сообщалось, что подземная парковка, которую хотят сделать около Кремля в Нижнем Новгороде, будет платной.