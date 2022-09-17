Экс-глава Нижегородского района Илья Лагутин рассказал о новой должности ФОТО: страница Ильи Лагутина ВКонтакте

О том как прошла первая неделя в новой должности, рассказал экс-глава Нижегородского района. На данный момент, по поручению Губернатора Нижегородской области, он возглавляет АНО «Асирис». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает Илья Лагутин.

Новый глава Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды региона поделился планами по Нижнему Новгороду.

Будет продолжено комплексное развитие квартала рядом с Римско-Католическим приходом. Это становление хозяйственных, ремонтных, культурных и событийных составляющих.

Также в планах подготовка документации по дому №8 по улице Провиантской для проведения на этом участке волонтерского фестиваля в 2023 году.

– Сохранение, ревитализация, развитие. За этими простыми словами стоит сложная и трудоемкая работа по реконструкции и реставрации памятников, а также их приспособлению. Важно, чтобы они плавно были вплетены в новую современную городскую материю, – отметил Илья Лагутин.