Глеб Никитин отреагировал на призыв Рамзана Кадырова о самомобилизации в регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Нижегородской области прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о проведении самомобилизации в регионах. Об этом сообщает РИА «Время Н».

По словам Глеба Никитина, главной сейчас становится концентрация на выполнении гуманитарных задач. Необходимо восстановить Харцызск и продолжать прием беженцев. Также важной является поддержка семей военнослужащих.

– В вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства, — сказал Глеб Никитин.

В Нижегородской области сформирован и отправлен на Украину танковый батальон имени Кузьмы Минина. Для службы по контракту были приглашены добровольцы в возрасте от 20 до 50 лет, годные по состоянию здоровья.