Фотодокументальная выставка «Город трудовой доблести: штрихи инженерной истории» откроется в городской Думе Нижнего Новгорода

19 сентября 2022 года в стенах городской Думы начнет работу выставка «Город трудовой доблести: штрихи инженерной истории», подготовленная совместно с редакцией «Российской газеты» и Комитетом по делам архивов Нижегородской области.

На выставке будет представлено 14 планшетов с копиями документов и старыми фотографиями, которые расскажут посетителям о том, как горьковские заводы в канун и во время Великой Отечественной войны решали сложнейшие инженерные и организационные задачи по налаживанию бесперебойного производства оружия для Красной Армии.

В основе экспозиции – документы из фондов Центрального архива Нижегородской области, Государственного общественно-политического архива Нижегородской области, Государственного архива специальной документации Нижегородской области, а также Городского архива городского округа города Дзержинск. Некоторые включенные в выставку архивные документы рассекречены недавно и экспонируются впервые.