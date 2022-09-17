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Общество17 сентября 2022 7:33

Еще одна стройплощадка метро появится на углу Горького и Белинского

Около ТЦ «Шоколад» развернется вентиляционная шахта метрополитена
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Еще одна стройплощадка метро появится на углу Горького и Белинского ФОТО: телеграм-канал «Метро НН»

Еще одна стройплощадка метро появится на углу Горького и Белинского ФОТО: телеграм-канал «Метро НН»

Стройплощадка метро появится на углу улиц Горького и Белинского. На сегодняшний день, 17 сентября, там уже установлены ограждения. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

По данным официального канала, около торгового центра «Шоколад» будет находится будущая вентиляционная шахта метрополитена. Она будет поддерживать температуру и влажность воздуха, а также концентрацию вредных примесей для того, чтобы ее значение при эксплуатации метро находилось в пределах допустимой нормы.

– Сначала будет построен нижний вентиляционный узел шахты в зоне ее примыкания к перегонным тоннелям. А после появится и верхний вентиляционный узел, включающий в себя подземную вентиляционную камеру и наземный вентиляционный киоск, – отметили специалисты в телеграм-канале «Метро НН».