Глеб Никитин стал самым сексуальным политиком Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал самым сексуальным политическим деятелем в регионе. За него проголосовали 28% опрошенных местных жителей, поучаствовавших в опросе NewsNN.

«Серебро» забрал мэр Дзержинска Иван Носков, он набрал 18% голосов. «Бронза» досталась министру спорта Александру Кононову, свои голоса за него отдали 15%. На четвёртой позиции разместился заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, у него 14% голосов. На пятом месте оказался другой замгубернатора Андрей Саносян, он получил 13% голосов.

Всего на выбор нижегородцам было представлено 10 нижегородских политиков. В голосовании приняли участие свыше 430 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Нижний Новгород стал шестым городом России по численности населения. На начало текущего 2022 года в городе проживали 1 миллион 234 тысячи человек. Больше половины нижегородцев (58,2%) – это трудоспособные граждане. 24,4% – это пожилые люди, а 17,4% – дети и подростки моложе трудоспособного возраста.

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