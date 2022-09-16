Движение автобусов А-52, Т-24 и Т-18 изменится 17 сентября в Нижнем Новгороде

Нижегородцам важно учитывать изменения. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршрут автобусов А-52, Т-24 и Т-18 изменится в Нижнем Новгороде 17 сентября. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут и учитывать изменения. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

В частности, автобусы А-52, Т-24 будут ходить по Советской улице, Мурашкинской улице, улице Акимова. Путь автобуса Т-18 пройдет по Советской улице и Московскому шоссе.

Напомним, что с 28 сентября парковку машин запретят на площади Народного единства в Нижнем Новгороде. Речь идет об участке возле дома № 9/18 на Ивановском съезде. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Также стало известно, что перевозчика маршрута Т-3 могут лишить лицензии на работу в Нижнем Новгороде. Маршрут не прекратит существование, но обслуживать его будет другая компания.

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