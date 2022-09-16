Нижегородских перевозчиков оштрафуют за нарушения правил перевозки пассажиров

Вечерний рейд, Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На улицах Нижнего Новгорода провели рейд по контролю за работой общественного транспорта в вечернее время. В ходе проверки в работе некоторых местных перевозчиков были выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специалисты контролировали выпуск автобусов на маршруты, соблюдение правил перевозок пассажиров, а также передачу данных в навигационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Перевозчиков, работающих с нарушениями, пообещали привлечь к административной ответственности.

Например, перевозчики маршрутов Т-3 и Т-76 выплатят штраф за отсутствие передачи данных автобуса в информационную систему.

- Ранее был проведен мониторинг транспортных средств на маршрутах Т-29 и Т-86. По итогам на этих маршрутах зафиксировали выпуск примерно 35% транспорта от заявленного перевозчиками расписания, несоблюдение требований объявления остановок, - рассказал начальник отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артак Авагян.

Отдельное разбирательство предстоит перевозчику маршрута Т-29. Один из его автобусов отображался на картах и остановках как два транспортных средства, идущих друг за другом.

Также было выявлено шесть автобусов с неработающим автоинформатором, а в одном автобусе не работал стационарный валидатор.

Особое внимание контролирующие органы обратили на вечерний выпуск автобусов на линию. Например, автобусы перевозчика ООО «Автопарк-НН» завершили свою работу раньше срока, около 20:00.

- Главной нашей задачей является нормализация выпуска транспорта в вечернее и ночное время. Этого мы будем добиваться от перевозчиков всеми имеющимися средствами, - подчеркнул директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

Напомним, что нижегородские паблики всё чаще пестрят фотографиями с адскими столпотворениями людей и сообщениями: «Такое было в начале 2000-х, когда ждёшь по часу и не факт, что дождёшься».

Ранее «Комсомолка» подводила первые итоги работы новой транспортной схемы и выяснила, стал ли лучше ходить транспорт в Нижнем Новгороде, с какими проблемами столкнулись пассажиры и выполнили ли разработчики обещанное.

- Предложения и замечания граждан постоянно анализируются через математическую модель новой маршрутной сети. Даже после ее введения, если где-то возникнут неудобства, то будут вноситься коррективы, - уверяют разработчики.

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