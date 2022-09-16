Минобр: Избиение 15-летнего мальчика в Дальнеконстантиновском районе произошло вне школы

Избиение 15-летнего мальчика сверстником в Дальнеконстантиновском районе произошло вне школы. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Профилактические беседы с нападавшим мальчиком провела не только администрация его школы, а также социальный педагог и классный руководитель.

- Составлен план дальнейшей индивидуальной работы социального педагога школы и психолога с ребенком, - сообщили в ведомстве.

Также с остальными учениками были проведены классные часы на тему конфликтного поведения, толерантности и ответственности за правонарушения.

Произошедшая ситуация сейчас находится на особом контроле в отделе образования местной администрации.

Напомним, что 15-летний подросток попал в больницу после драки со сверстником вечером 12 сентября. Полицейским удалось выяснить, что пострадавший мальчик якобы оскорблял и обзывал своего 13-летнего обидчика, ну, а тот налетел с кулаками, заступаясь за свою честь.

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