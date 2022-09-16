Пять лет колонии получил экс-глава администрации Большого Козино за махинации с землей

5 лет колонии общего режима получил бывший глава администрации рабочего поселка Большое Козино в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи установили, что в сентябре 2017 года злоумышленник незаконно произвел отчуждение муниципальных зданий и строений, расположенных на улице Воинской поселка, в ведение МУП «р.п. Большое Козино».

-Далее, подсудимый организовал продажу земельного участка в два раза дешевле его кадастровой стоимости, вырезав при этом земельный участок с действующей скважиной. Таким образом, лишил МУП «Большое Козино» возможности организовать санитарную зону у водозабора, то есть существенно нарушил права и интересы граждан, проживающих в указанном поселении, - добавили в пресс-службе.

После этого мужчсина продал земельный участок с действующей на нем скважиной в два раза выше его кадастровой стоимости. Муниципальное предприятие лишилось возможности организовать санитарную зону, тем самым были нарушены права жителей поселка. Из-за действий мужчины бюджет рабочего поселка Большое Козино потерял 11 млн рублей.

Факт совершения преступления следователи выявили совместно с сотрудниками регионального УФСБ. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий». 53-летнего мужчину задержали и поместили под стражу. Свою вину он не признал.

В настоящее время подсудимому вынесен приговор, в законную силу он еще не вступил.