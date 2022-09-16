ВТБ запускает сервис по выкупу автомобилей в Нижнем Новгороде

ВТБ расширяет географию работы сервиса по выкупу автомобилей у физических лиц. Теперь вслед за автомобилистами Москвы и Московской области новым цифровым сервисом банка могут воспользоваться клиенты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Автовладельцы могут подать заявку на выкуп своей машины в разделе «Услуги» в ВТБ Онлайн или на сайте банка. В течение двух часов с клиентом свяжется специалист, который предварительно оценит транспортное средство и договорится о выездной диагностике, по итогам которой будет сформировано итоговое предложение по сумме сделки. При отсутствии изменений в конструкции, комплектации и состоянии ВТБ проведет выплату в течение часа после предоставления автомобиля.

«Самостоятельная продажа автомобиля – сложный и трудоемкий процесс, результат которого не всегда отвечает ожиданиям клиента. В рамках нового сервиса ВТБ максимально снимает все риски, связанные с реализацией транспортного средства, и при этом приобретает машину по ее реальной рыночной стоимости. Все этапы максимально комфортны: клиенту не нужно никуда ехать - заявка подается дистанционно, а специалисты банка самостоятельно связываются с автовладельцем и проводят диагностику транспортного средства в удобном для него месте и в удобное время. Мы рады, что нашим нижегородским клиентам в числе первых в стране стал доступен новый сервис, который позволяет воспользоваться предложением на выгодных условиях», – прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

ВТБ запустил цифровой сервис покупки автомобилей у физических лиц в Московском регионе в конце июля 2022 года. Предложение распространяется на легковые автомобили не старше 2015 года выпуска с пробегом не более 180 тыс. км. Машина должна находиться в исправном техническом состоянии, не использоваться ранее в качестве такси, каршеринга и не являться коммерческим транспортом. За 1,5 месяца более 100 клиентов воспользовались новым сервисом банка.

Сервис ВТБ по выкупу автомобилей доступен в интернет-версии ВТБ Онлайн, мобильном приложении банка на платформе Android (версия 16.15 и старше), а также на сайте банка. Клиенты, планирующие приобрести автомобиль с пробегом, могут ознакомиться с предложениями банка на сайте.