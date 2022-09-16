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Происшествия16 сентября 2022 10:45

Рабочий получил тяжелые травмы, переливая химические вещества на предприятии в Нижнем Новгороде

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования рабочего на одном из предприятий Автозаводского района Нижнего Новгорода по статье «Нарушение требования охраны труда». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, 13 сентября оператор дистанционного пульта управления, находясь на предприятии по Молодежному проспекту, переливал химические вещества с помощью гидравлического штабелера из куба в бочки, - рассказали следователи. – Внезапно упал гидравлический штабелер и куб, из-за чего 32-летний мужчина получил различные травмы и попал в больницу. Ему причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела следователи оценят действия сотрудников промышленного предприятия, ответственных за соблюдение требований безопасности. Всему этому будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.