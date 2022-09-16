Победители акции АО «Теплоэнерго» «Приз за регистрацию в личном кабинете» получили ценные подарки

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин вручил ценные подарки победителям розыгрыша акции «Приз за регистрацию в личном кабинете». В течение двух месяцев – июля и августа, жители Нижнего Новгорода, получающие тепло и горячую воду от АО «Теплоэнерго», регистрируясь в Личном кабинете на сайте компании и в мобильном приложении, становились участниками акции. Среди всех зарегистрировавшихся с 1 июля по 31 августа в Личном кабинете пользователей были разыграны ценные призы – сертификаты на покупки в торгово-строительном центре.

«Личный кабинет - это удобный цифровой инструмент общения с нашими потребителями – как с физическими лицами, так и с юридическими. На сегодня он построен в таком формате, чтобы наши потребители могли решить большинство вопросов, не выходя из дома. Потребитель регистрируется по своему лицевому счету и перед ним открывается возможность и общения, и работы с нами как с ресурсоснабжающей организацией. Сервис интуитивно понятен, информативен, функционален и действительно удобен. Об этом говорит и тот факт, что число пользователей Личного кабинета «Теплоэнерго» динамично растет. Так что мы видим впереди большую интересную работу с нашими потребителями именно в цифровом формате», - отметил Илья Халтурин.

Победители розыгрыша также отмечали, что оценили удобство и скорость работы с Личным кабинетом.

«То, что я выиграла приз, была приятная неожиданность. Зарегистрировалась в Личном кабинете, чтобы было удобно, чтобы экономить время. Это очень упрощает все действия. К тому же, здесь много полезной информации», - поделилась своим опытом использования сервиса одна из победительниц розыгрыша Марина Рыбакова.

«Личный кабинет понравился – очень легко, удобно, просто, доступно. Видно все операции по лицевому счету, можно направить обращение, что-то уточнить. Зарегистрировалась не так давно, пользоваться буду обязательно, всем советую. И, конечно, очень приятно было получить приз», - Ольга Чернобаева.

Сервис «Личный кабинет» АО «Теплоэнерго» на сегодняшний день используют более 52 000 пользователей. Здесь можно, не выходя из дома, получить всю информацию по вашему лицевому счету, привязать несколько лицевых счетов и помогать оплачивать услуги пожилым родственникам, отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной, написать обращение и получить быстрый и квалифицированный ответ, оплатить квитанции. Личный кабинет жителя доступен на сайте АО «Теплоэнерго». Установить приложение можно на мобильный телефон или планшет, скачав его в магазинах Apple Store и Play Маркет (в поиске необходимо набрать «Теплоэнерго»). Ролик о мобильном приложении здесь.