Пять нижегородок вошли в ТОП-100 конкурса «Мисс Maxim»

Светлана Осипова из Нижнего Новгорода вошла в топ-100 конкурса "Мисс Maxim". Фото: miss.maximonline.ru/

Пять девушек из Нижнего Новгорода вошли в ТОП-100 конкурса красоты «Мисс Maxim» (18+). Рейтинг опубликован на сайте эротического журнала Maxim.

В «горячую сотню» красоток вошли 28-летняя Кристина Кашкарева (19 место), 23-летняя Марина Монахова (53 место), 22-летняя Татьяна Карпова (65 место), 27-летняя Светлана Осипова (96 место), 29-летняя Катерина Беспалова (98 место).

По словам организаторов, всего на конкурс было прислано более 1500 тысяч заявок от девушек из России и других стран. Из них до конкурса было допущено 360 красавиц, которые принимали участие в голосовании. По итогам голосования определилось 100 самых красивых и сексуальных участниц. Теперь им предстоит отправиться в Москву на профессиональный фотокастинг, по результатам которого будет отобрано 10 девушек, которые поборются за звание «Мисс Maxim» в финале. Финал конкурса состоится 27 октября в Москве.