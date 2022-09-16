Новые тропинки появятся в сквере у стадиона «Радий» в Приокском районе Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новые прогулочные дорожки скоро появятся в сквере у стадиона «Радий» Приокского района. Их устройство уже началось, и на сегодняшний день, 16 сентября, подрядчик ставит новые борта из бетона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на мэрию Приокского района.

По данным ведомства, подрядчик на данном этапе, кроме новых бортов, делает планировку и основание будущих тропинок. В планах – ремонт подпорной стенки, укрепление склонов, установление лестницы. Также хотят сделать тактильные наземные указатели. Столы для игры в теннис, памп-трек, площадка для выгула и тренировки домашних животных и многое другое появится на территории сквера.

– До этого мы очищали территорию от мусора, вывезли порядка 1500 тысяч кубометров, демонтировали существующие покрытия и конструкции. На месте уже работают специалисты МП «Инженерные сети», они готовятся к установке столбов освещения, отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов. – Сотрудники администрации ежедневно мониторят ход благоустройства, общаемся с подрядчиком, у нас есть и общественный контроль. В сквере у нас предусмотрено и большое озеленение, скоро это место приобретет другой вид.