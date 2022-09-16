Нижегородец украл диджейское оборудование на 300 тысяч рублей на музыкальном фестивале

Необычная кража произошла в посёлке Большое Козино Балахнинского района этим летом. Нижегородец додумался похитить два кейса с диджейским оборудованием, стоимость которого оценивается в 300 тысяч рублей. И замысел воришки удался бы, но сотрудники полиции быстро узнали о случившемся и нашли похитителя.

- В дежурную часть полиции в середине августа 2022 года обратился нижегородец с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что обнаружил пропажу оборудования после окончания музыкального фестиваля, который проходил в поселке Большое Козино, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как оказалось, музыкальное оборудование было установлено на открытой сцене в центре посёлка и утащили их в то время, пока они остались без присмотра.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пытаясь раскрыть это преступление, полицейские вышли на 37-летнего мужчину, жителя Нижнего Новгорода. Подозреваемого задержали и отправили на допрос, где он признал свою вину.

- Похищенное имущество он спрятал в салоне автомобиля, на котором приехал на фестиваль. Позднее планировал распорядиться им по своему усмотрению, - добавили в региональном ГУ МВД.

В результате диджейское оборудование вернули законному владельцу, а злоумышленнику теперь грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

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