Депутаты городской Думы оценили ход работ по ремонту нижегородских школ

15 сентября 2022 года состоялось выездное совещание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре. Председатель городской Думы Олег Лавричев, председатель профильной комиссии Михаил Иванов, заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, депутаты Николай Чернышов и Владимир Поддымников-Гордеев проверили ход работ по строительству пристроя к школе №117 и по капитальному ремонту школы №156 в Сормовском районе.

В мероприятии также приняли участие: глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, глава администрации Канавинского района Олег Алёшин, директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Илья Гор, и.о. руководителя МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» Сергей Масленников, представители администраций районов, подрядных организаций и директора школ.

Первой точкой объезда стала школа №117 на ул. Чайковского, 12, где строится пристрой на 400 учащихся.

Как отметили представители подрядной организации, благоустройство пришкольной территории планируется закончить до конца этого года. Сейчас ведутся работы по обустройству спортивной зоны – необходимо положить резиновое основание, сделать футбольное поле и поставить тренажёры.

В самом здании пристроя продолжаются монтажные и отделочные работы, налаживается система отопления. Планируется, что к ноябрю тепловой контур по зданию будет закрыт. Ввод пристроя в эксплуатацию намечен на II квартал 2023 года.

«В настоящее время полным ходом идут работы по закрытию теплового контура, ведутся фасадные работы, выполняется благоустройство территории, частично выполнены мероприятия по созданию спортивного «ядра» школы. Рассчитываем на ввод объекта в эксплуатацию в следующем году и тогда уже в новом учебном году 2023/2024 дети пойдут в эту школу», – сказал Михаил Иванов.

Затем депутаты посетили школу №156 им. Б.И. Рябцева, где проводится комплексный капитальный ремонт с заменой всех систем здания.

По словам представителей администрации, школа рассчитана на 880 детей. Там уже есть большой спортивный зал, идет оборудование школьных классов, столовой, а также ведутся работы по оснащению спортивной площадки. В настоящее время на объекте работает по 20 человек в три смены. Завершить объект планируется в начале октября.

Как отметил спикер городской Думы, подрядчик на этом объекте работает эффективно и берет на себя объём работ больше, чем заявлено в контракте и при этом укладывается в сроки.

«Надеюсь, что в октябре вся работа по капремонту этой школы будет закончена и все будет подготовлено для начала учебного процесса. В настоящее время есть все для успешного завершения работ – оборудование, мебель, и что главное – обеспеченность подрядчика необходимыми финансовыми ресурсами. Я надеюсь, что в октябре, возможно, даже ко Дню учителя, получится открыть эту школу для учащихся», – сказал Олег Лавричев.

Финальной точкой объезда стал дом по ул. Героя Васильева, 31 в Автозаводском районе, который строится по распоряжению губернатора Нижегородской области для переселения жителей аварийных домов.

Дом рассчитан на 104 квартиры, и порядка трети из них предусмотрено для предоставления жителям дома №17 по ул. Краснодонцев, который пострадал от взрыва газа. Остальная часть квартир будет передана жителям аварийного и ветхого фонда Нижнего Новгорода. Работы по данному объекту планируется завершить в середине следующего года.