Владимир Тарасов принял участие в открытии выставки «Уходит лето легкою походкой»

15 сентября 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в открытии выставки нижегородского фотографа Ольги Александровой «Уходит лето легкою походкой», которая состоялась в выставочном центре «Объектив» библиотеки им. А. С. Макаренко.

В своем приветственном слове Владимир Тарасов отметил, что в Нижнем Новгороде очень много талантливых людей, которых необходимо всячески поддерживать.

«Такие самородки как Ольга Александрова помогают нам взглянуть с иного ракурса на красоты нашего любимого города. В Нижнем Новгороде таких творческих людей очень много и по моему мнению, необходимо их поддерживать, например помогать с организацией выставок в районах города, чтобы нижегородцы могли посмотреть и по достоинству оценить работы наших авторов», – сказал Владимир Тарасов.

Это уже вторая экспозиция Ольги Александровой, предыдущая выставка проходила с 29 июня по 24 августа 2021 года и была посвящена временам года. В экспозицию этой выставки вошли 35 фотографий, сделанных автором летом и осенью 2020 - 2022 года.

«Мне хотелось показать красоту и хрупкость природы с ноткой легкой грусти об уходящем лете и передать волшебное настроение уже стоящей на пороге осени. Красота в самых простых вещах, каждом мгновении, в каждом рассвете и закате, в каждой улыбке прохожего, который встречается нам на пути», – поделилась Ольга Александрова.