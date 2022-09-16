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Происшествия16 сентября 2022 7:57

Упавший с Канавинского моста нижегородец скончался в больнице

Больше недели врачи больницы №13 боролись за его жизнь
Мария СОРОКИНА

Нижегородец, упавший с Канавинского моста в Нижнем Новгороде, скончался в больнице. Об этом «КП-Нижний Новнгород» сообщили в городской больнице №13, куда доставили пострадавшего.

- После происшествия мужчина, получивший политравму, был доставлен в нашу больницу. Ему была оказана максимально возможная экстренная медицинская помощь. Несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался. Приносим соболезнования родным и близким погибшего, - рассказали в ГБУЗ НО «ГКБ 13».

Известно, что несчастный случай произошел утром, 7 сентября. Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Больше недели медики боролись за жизнь мужчины.