Пятерых нижегородцев наградили по Указу Президента России Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пятеро нижегородцев получили государственные награды по указу Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Орденом «Родительская слава» награждена семья нижегородцев Александр и Наталья Заремба. Они получили медаль за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоено Александру Бутусову за большой вклад в развитие культуры и искусства страны.

В списке награжденных – сразу два нижегородских медика. Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его добросовестная работа в области здравоохранения была отмечена на самом высоком уровне.

Главврачу нижегородской инфекционной больницы №23 Наталье Солошенко за ее многолетнюю добросовестную работу было присвоено звание заслуженного работника здравоохранения. Она как руководитель принимала самое непосредственное участие в создании инфекционного госпиталя, который был построен на заре пандемии в 2020 году. Новый корпус инфекционной больницы, рассчитанный на 120 коек, был возведен в беспрецедентно короткие сроки.

– От всего сердца поздравляю жителей региона, отмеченных в Указе Президента, – отметил Глеб Никитин.