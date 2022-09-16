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Здоровье16 сентября 2022 7:18

Александр Пушкарев назначен главным врачом Лысковской ЦРБ

Он сменил на этой должности Андрея Басова
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Александр Пушкарев назначен главным врачом Лысковской ЦРБ. Он сменил на этом посту Андрея Басова, который много лет руководил больницей. Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Специализация Александра Пушкарева – кардиолог, терапевт. Ранее он возглавлял терапевтическое отделение в Лысковской больнице, а до этого возглавлял реабилитационный центр «Янтарь».

Александр Пушкарев родился в 1983 году. В 2006 году окончил лечебный факультет Нижегородской государственной медицинской академии. Является членом Совета депутатов Лысковского муниципального округа Нижегородской области, представляет партию «Единая Россия».