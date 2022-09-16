Александр Пушкарев назначен главным врачом Лысковской ЦРБ. Он сменил на этом посту Андрея Басова, который много лет руководил больницей. Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Специализация Александра Пушкарева – кардиолог, терапевт. Ранее он возглавлял терапевтическое отделение в Лысковской больнице, а до этого возглавлял реабилитационный центр «Янтарь».

Александр Пушкарев родился в 1983 году. В 2006 году окончил лечебный факультет Нижегородской государственной медицинской академии. Является членом Совета депутатов Лысковского муниципального округа Нижегородской области, представляет партию «Единая Россия».