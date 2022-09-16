Нижегородская область вошла в пятерку лидеров по развитию конгрессно-выставочной активности в России

Нижегородская область заняла 4 место в региональном рейтинге по развитию конгрессно-выставочной активности, сообщает Телеграм-канал «Росконгресс Директ».

Лидером по количеству крупных событий все еще остается Москва, но во многих регионах власти поняли важность проведения таких мероприятий и стали вкладывать в это средства. Таким образом, в пятерке регионального рейтинга оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Нижегородская область и Краснодарский край. Данная тема была поднята на профильной конференции «BALTIC WEEKEND». Как отметил председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев, несмотря на ковид и иные осложнения, отрасль восстанавливается.

- Одна из проблем, с которой мы столкнулись, это то, что расписание, сжатое за годы, сейчас выстрелило. И фактически найти свободную большую и качественную площадку для мероприятий очень сложно. Количество событий увеличивается, поэтому важно создавать дополнительные интересы, мотивации - это главная задача, которая стоит перед конгрессной индустрией сегодня. Мы все вместе боремся за время, как основной ресурс, который у человека невосполним, - сообщил он.