Пять нижегородских техникумов и колледжей вошли в сотню лучших СУЗов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять нижегородских техникумов и колледжей вошли в ТОП-100 лучших СУЗов России. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Согласно информации с сайта «Поступи.инфо», где опубликован рейтинг, список лучших колледжей составлен на основании популярности учебных заведений среди абитуриентов.

- При составлении рейтинга учитывались заинтересованность пользователей в поступлении, количество направлений подготовки, а также востребованность специальностей ССУЗа, - говорится в сообщении.

Так, среди нижегородских лучшими учебными заведениями в своем классе стали Нижегородский железнодорожный техникум (38 место), Нижегородский индустриальный колледж (50 место), Нижегородский авиационный технический колледж (64 место), Нижегородский колледж малого бизнеса (71 место) и Нижегородский автомеханический техникум (100 место).

Стоит отметить, что Нижегородская область стала лидером в Приволжском федеральном округе по количеству СУЗов, вошедших в сотню лучших. Также в рейтинг вошли пять учебных заведений из Татарстана, по три – из Пермского края и Самарской области, по два – из Башкортостана и Саратовской области.