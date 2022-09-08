В Нижнем Новгороде вынесли приговор банде чёрных риелторов Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Трех черных риелторов приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 7,5 лет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Доказательства, собранные следственным отделом, признаны судом достаточными для вынесения приговора организованной группе из трех мужчин. Они обвиняются в совершении преступлений предусмотренными статьями «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления».

По данным следствия, подсудимые в 2015 году стали участниками преступной группы. В ее состав входили участковый, уполномоченный полиции и риелтор. Длительное время они путем обмана приобретали права на квартиры одиноких и умерших людей, для дальнейшей перепродажи. Используя поддельные документы, нотариальные доверенности, договора и решения судов, они незаконно приобрели 3 квартиры в Нижнем Новгороде. Ущерб от таких преступных действий составил 5 миллионов рублей.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 4 до 7,5 лет. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также судом назначен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее судом было назначено наказание риелтору в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Бывшего участкового приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.