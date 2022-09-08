Участок улицы Пискунова в Нижнем Новгороде будет закрыт для проезда 9 сентября ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение на участке улицы Пискунова будет временно перекрыто 9 сентября 2022 года. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода.

Проезд будет приостановлен от улицы Минина до Верхневолжской набережной с 7.00 до 14.00.

Предупреждающие аншлаги и запрещающие движение знаки будут установлены на подъездах к участку.

Напомним, сегодня, 8 сентября, приостановлено движение транспорта по местному проезду возле Дворца Спорта "Нагорный" в Советском районе Нижнего Новгорода (проспект Гагарина, 29).

Ограничения действуют с 7.00 до 22.00. Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что парковку транспортных средств запретят на площади Народного единства в Нижнем Новгороде с 28 сентября.