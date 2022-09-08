Свыше 300 домов в Сормове останутся без холодной воды 9 сентября

Свыше 300 домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9 сентября отключат холодного водоснабжения. Это связано с переключением на новый водопровод. Об этом сообщили в Нижегородском водоканале.

Как сообщается, отключение связано с переключением на новый водопровод диаметром 500 мм. Как ожидается, это увеличит надежность работы системы водоснабжения.

- Работы будут проводиться компанией «ДСК» в районе дома № 1 по улице Кузьмина, - говорится в сообщении. - Под отключение попадут улицы Федосеенко, Циолковского, Коперника, Травяная, Ударная. Холодная вода будет отключена в 81 многоквартирном и 231 частном доме. Вода будет отключена с 10:00 до 22:00.

В связи с этим жителей призывают запастись холодной водой. Также по этим улицам будут курсировать цистерны с питьевой водой. Они будут ездить по адресам в соответствии с заявками от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.