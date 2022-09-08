Ремонт бассейнов завершился в четырех детских садах Сормовского района Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бассейны были отремонтированы в четырех детских садах Сормовского района – №229 «Дельфин», №332 «Березка», №421 и №460 «Родничок». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент образования городской администрации.

По словам директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимира Радченко, финансирование на ремонт бассейнов в детских садах осуществляется из городского бюджета каждый год. А на реализацию конкретно этого проекта было выделено 2 миллиона рублей при поддержке главы города Юрия Шалабаева.

– С просьбой о помощи в реконструкции бассейнов обратились заведующие детских садов. Для многих сормовских семей занятия плаванием в этих учреждениях – единственная возможность отвести малыша в секцию, поэтому мне было очень важно поддержать проект. Главное, что благодаря реконструкции бассейнов на тренировки смогут ходить не только воспитанники детских садов, но и живущие по соседству дошколята. Мы подсчитали вместе с заведующими, что заниматься смогут почти полторы тысячи малышей, – отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Михаил Першин.

Он также добавил, что средства были выделены им из депутатского фонда поддержки территорий.