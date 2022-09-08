Четыре отремонтированные дороги приняли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде были приняты сразу четыре дороги, отремонтированные по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».Речь идет о дорогах на улицах Мориса Тореза, Волочильной, Гвоздильной и Коновалова. Об этом рассказали в МКУ «ГУММиД».

Все эти дороги расположены в нижней части города. В ходе приемки объектов на прошлой неделе были выявлены некоторые нарушения, на устранение которых подрядчикам была дана неделя.

- Сегодня мы снова посмотрели эти дороги и оценили, как подрядчики справились с выявленными нарушениями, - первый заместитель генерального директора МКУ «ГУММиД» Илья Курапов. – Большая часть недочетов была связана с благоустройством и культурой производства работ. Как оказалось, все замечания были устранены. Поэтому сегодня все новые объекты полностью введены в эксплуатацию.

В частности, на улице Мориса Тореза было уложено на проезжей части порядка 10 тысяч квадратных метров асфальта, а также 2,2 тысяч квадратных метров тротуаров.