Более 300 домов отключат от холодного водоснабжения в Сормовском районе

9 сентября с 10:00 до 22:00 будет ограничена подача холодного водоснабжения более чем в 300 домах в Сормовском районе. Это необходимо для переключения на новый водопровод диаметром 500 мм, чтобы увеличить надежность работы системы водоснабжения.

Работы будут проводиться компанией «ДСК» в районе ул. Кузьмина, 1. Под отключение попадут ул. Федосеенко, Циолковского, Коперника, Травяная, Ударная и тд – всего 81 многоквартирный и 231 частный дом.

Нижегородский водоканал рекомендует жителям сегодня, 8 сентября, сделать запасы холодной воды на период её отключения. Кроме того, будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте Нижегородского водоканала.