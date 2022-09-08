Площадь Жукова открылась после благоустройства Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Отличная новость для всех жителей Приокского района – после нескольких месяцев работ после благоустройства открылась площадь Жукова. Ей вернули облик, максимально приближенный к первоначальному варианту. Впервые имя маршала Жукова было присвоено площади в 1977 году, а в 2015 году здесь открыли памятник Георгию Константиновичу и зажгли Вечный огонь.

- Здесь приокчане вот уже 45 лет проводят мероприятия в праздничные дни, уроки патриотического воспитания, возлагают к мемориалу цветы в важные и трагические даты, - отметил присутствовавший на церемонии открытия глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Проект благоустройства разрабатывался таким образом, чтобы не нарушить сакральность этого места. Подрядчики привели в порядок стелу, находящуюся в центре, мемориал украсили георгиевской лентой, заменили покрытие самой площади и отходящих от неё тропинок, смонтировали освещение, посадили деревья и кустарники, установили новые скамейки и урны.

Известно, что работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сразу же после открытия на площади прогулялись местные жители, которые с нетерпением ждали окончания благоустройства.

- Это место так важно для нас! Мы очень переживали за нашу площадь, хотели, чтобы сохранилось её величие и наши просьбы были услышаны, - поделилась эмоциями член организации ветеранов Приокского района Наталья Крутова.

Стоит отметить, что на площади любят бывать не только пожилые жит ели района, но и молодежь. К примеру, сюда после бракосочетаний всегда приезжают молодожены.

- Безусловно, площадь Жукова – это памятное место, которое нужно было привести в порядок, - заявил депутат Государственной Думы Евгений Лебедев. - Сюда приезжают молодожены после регистрации брака. Отсюда провожают призывников в вооруженные силы России. Для тысяч жителей Приокского района с площадью Жукова связана часть их собственной жизни, часть их биографии. Уверен, что теперь, после реконструкции, люди будут приходить сюда гораздо чаще.

Площадь Жукова – не единственная общественная территории в Приокском районе, где в этом году проводилось благоустройство. К примеру, на участке возле районной администрации работы уже завершены. Еще на трех территориях работы продолжаются.

- Территория на улице Невской почти полностью готова, осталось установить часть малых архитектурных форм, - отметил глава Приокского района Михаил Шатилов. – Также работы идут на бульваре в «Щербинках-1» - там работы выполнены на 70%, до контрактных сроков 1 октября он будет готов. И еще ремонтируется пространство за стадионом «Радий». Подрядчику дано поручение ускориться и подготовить территорию к открытию 1 октября.