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Общество8 сентября 2022 14:31

Производственный комплекс «КамАЗ» построят в Нижнем Новгороде в 2023 году

Он будет специализироваться на изготовлении запчастей для грузовиков
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

В Нижнем Новгороде в 2023 году планируется построить производственно-складской комплекс для производства и хранения деталей для грузовиков «КамАЗ». Общий объем инвестиций в этот проект составит 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в корпорации развития Нижегородской области.

- Данный комплекс будет расположен в Автозаводском районе. Благодаря такому расположению этот комплекс будет близок к основным транспортным узлам и к потребителям, - сообщил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. - Данный инвестиционный проект является важным звеном программы по импортозамещению. На данный момент это особенно актуально для автопрома.

Как сообщается, данный комплекс будет заниматься восстановлением основных деталей грузовиков и доработкой большегрузного транспорта. Кроме того, там будет храниться готовая продукция.