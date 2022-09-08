Реку Борзовку в Нижнем Новгороде расчистят до конца 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очистительные работы реки Борзовка пройдут в Нижнем Новгороде до конца 2023 года. Об этом на странице в социальной сети ВКонтакте сообщает Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Расчистка начнется в октябре 2022 года. По программе «Сохранение уникальных водных объектов (Нижегородская область)» на это выделено 42 миллиона рублей.

– Сейчас проект очистки на стадии согласования в Росводресурсах. Буду держать в курсе, – отметил Глеб Никитин.

Напомним, члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии на заседании 18 января 2022 года ознакомились с ходом реализации мероприятий по очистке реки Борзовки в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области».

Справка:

Длина Борзовки, протекающей на территории Нижегородской области, составляет 5,6 км, площадь водосборного бассейна 9,5 км². Устье реки расположено в 1 км по правому берегу реки Ржавка.