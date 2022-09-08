22-летняя нижегородка сдала в ломбард найденный телефон за 140 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

22-летняя жительница Нижнего Новгорода нашла телефон стоимостью 140 тысяч рублей и сдала его в ломбард. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

35-летняя нижегородка обратилась в отдел полиции №2 с заявлением о пропажи смартфона в январе 2022 года. Цена его составляла 140 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что случайно выронила устройство во время прогулки по Нижегородской ярмарке. Самостоятельные поиски и звонки на телефон успехом не увенчались.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 22-летняя нижегородка, по словам которой, телефон был найден на улице. Она хотела оставить смартфон себе, но сдала его в ломбард, так как устройство было защищено паролем.

По факту содеянного было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Сотрудники полиции изъяли мобильное устройство. Его вернут законной владелице.

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.