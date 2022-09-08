Запрет полетов из Нижнего Новгорода на юг России продлен до 16 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 16 сентября. Об этом сообщается на сайте федерального агентства воздушного транспорта.

Режим запрета полетов в 11 российских аэропортов будит длится до 16 сентября 2022 года 03.45 по Москве.

До этого времени невозможно будет попасть в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Но есть возможность российским авиакомпаниям провести перевозку пассажиров другими маршрутами. Специалистами рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Прочие аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.