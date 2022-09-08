Букмекеры назвали фаворита в матче КХЛ между «Торпедо» и «Автомобилистом» 8 сентября

Аналитики букмекерских контор оценили шансы соперников на победу в матче «Торпедо» - «Автомобилист» 8 сентября в рамках КХЛ. Так, портал «Чемпионат» собрал данные различных букмекеров и выяснил, что в победу «Автомобилиста» любители хоккея верят чуть больше. Коэффициент ставок на команду из Екатеринбурга в основное время составляет 2.28, на «Торпедо» - 2.82. Менее вероятной считается ничья — 4.25.

Как известно, нижегородская команда играет в скоростной хоккей, и это тоже отразилось на ставках. Многие посчитали, что игра будет яркой и забивать будут много.

На итоговую победу «Торпедо» тоже ставят чуть меньше — 2.15 против 1.77 у «Автомобилиста».

Напомним, хоккейный поединок между этими двумя командами состоится на арене КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде 8 сентября в 19:30.