Первую парусную станцию построят в Чкаловске

Эскиз корпуса парусной станции. Фото: Сайт компании "Комстрой"

Первая парусная станция в Нижегородской области будет построена в городе Чкаловске. Концепция разработана группой ПСК «Комстрой», сообщается на сайте компании.

Здание площадью 150 квадратных метров планируется возвести в рамках строительства ФОКа «Взлёт». Здесь будет как хранилище швертботов и катеров, так и класс для занятия ребят, тренерская комната, душевые и раздевалки.

- Секция хранения швертботов организована на основе принципа подвижных стеллажных систем. Данное решение позволяет задействовать минимум площади для хранения швертботов и выделить больше пространства для учебно-тренировочной зоны, - пояснили в компании «Комстрой».

Информации по срокам строительства парусной станции в Чкаловске пока нет. Сначала специалистам предстоит разработать ее проект, после чего можно будет приступать к его реализации.

В дальнейшем парусные станции появятся в разных районах Нижегородской области – их строительство запланировано в рамках развития парусного спорта на 2022-2027 годы. Главной целью его является создание единого сообщества яхтсменов региона.