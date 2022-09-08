Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев не сдавать деньги на охрану и учебники в школах ФОТО: принтскрин трансляции областного родительского собрания в сообществе Вконтакте «Образование_52»

Давид Мелик-Гусейнов призвал родителей не сдавать деньги на охрану и учебники. О том, на что школа не может собирать деньги, заместитель губернатора Нижегородской области рассказал в ходе областного родительского собрания 7 сентября.

– Родители не должны сдавать средства на охрану школы, на украшение класса к праздникам и даже на учебники, – рассказали во время совместного эфира Давид Мелик-Гусейнов и глава регионального минобра Ольга Петрова.

– В начале учебного года были обращения по поводу того, что на родительском комитете приняли решение о сдаче денег на подарок администрации. Вы сами это решаете внутри своих микроколлективов. Но нами не рекомендуется собирать денежные средства на подарки учителям и тем более администрации. Не надо сдавать деньги в школах, – уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

Также во время собрания было отмечено, что родительский комитет принимает решение о проведении, подготовке и оплате выпускного мероприятия.

В задачах школы провести торжественную выдачу аттестатов и награждение. Все необходимое для этого закупается образовательным учреждением.