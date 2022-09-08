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Общество8 сентября 2022 5:58

Свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 8 сентября

Отключения запланированы в Нижегородском, Автозаводском и Сормовском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Электроэнергию отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 8 сентября. Отключения запланированы в Нижегородском, Автозаводском и Сормовском районах. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГОЧС.

В Нижегородском районе в 9.00 отключат свет в домах № 5,32,36,41 по улице Гоголя. Возобновить подачу электричества планируется в 16 часов.

В Автозаводском районе электроснабжение будет прервано на улице Мончегорской в домах № 8а,11а,11А/2. Света не будет с 13 до 16 часов.

В Сормовском районе с 13 до 17 часов электричества не будет на улице Рубинчика, 13,14.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.