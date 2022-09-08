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Общество8 сентября 2022 5:39

В 92 детских садах и 47 школах Нижнего Новгорода дали отопление

В квартиры тепло пускать пока не будут
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В 92 детских садах и 47 школах Нижнего Новгорода дали отопление.

В 92 детских садах и 47 школах Нижнего Новгорода дали отопление.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде продолжается пуск тепла в социальные учреждения. По данным на утро 8 сентября, отопление включили в 150 организациях. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день тепло поступило в 92 детских сада, 47 школ и 11 медицинских учреждений.

- Делаем все возможное, чтобы в социальных учреждениях, где это технически можно сделать (!), отопление включилось, - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Он также подчеркнул, что от нижегородцев поступают просьбы включить отопление в квартирах, однако в ближайшие дни делать этого не планируется.

- Мы отслеживаем погодные условия. Я вижу сообщения про пуск тепла в квартиры. Сейчас пока мы не достигаем по температуре тех показателей, при которых это нужно сделать. Буду держать вас в курсе, - пообещал Юрий Шалабаев.

Напомним, решение о досрочном начале отопительного сезона в социальных учреждениях Нижнего Новгорода было принято 5 сентября из-за ухудшения погоды и резкого похолодания.