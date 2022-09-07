Никитин представил спикеру Госдумы Володину проекты развития Нижнего Новгорода. Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину проекты развития Нижнего Новгорода сегодня, 7 сентября, во время визита спикера Госудмы в приволжскую столицу.

Как отметили в пресс-службе нижегородского областного правительства, одним из ключевых направлений стала инфраструктурная программа подготовки к 800-летию города.

– Мы восстановили не только исторический центр и речной фасад города, но и многие локации по всему городу. Нам было важно, чтобы изменения почувствовал каждый житель и гость Нижнего, – подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, основной акцент был сделан на комплексный подход к благоустройству различных объектов и территорий столицы Приволжья, представляющих собой связанную маршрутную сеть.

Также внимание было уделено реставрации объектов культурного наследия (ОКН).

– Мы вдумчиво подошли к вопросу выбора этих объектов, советовались с экспертами и сделали акцент не только на крупных и самых очевидных, но и на локальных аутентичных объектах, которые в том числе формируют уникальную историческую архитектуру нашего города, – пояснил глава региона.

Он добавил, что благоустроено было практически 500 гектаров: 11 значимых исторических территорий и 84 общественных пространств всех районов города, 280 дворов, 100 объектов культурного наследия. В частности, реализованы пять крупных инфраструктурных проектов, включая Кремль и парк "Швейцария".

– Все эти усилия способствовали возвращению интереса к региону. Туристический поток ожидаемо вырос на 35%, по итогам 7 месяцев 2022 года – ещё около 20%, – обратил внимание Глеб Никитин.

Вячеслав Володин высоко оценил проделанную работу по благоустройству города.

– Нижнему Новгороду удалось показать один из лучших примеров в стране по преобразованию общественных пространств. Важно продолжать эту работу, – подытожил он.