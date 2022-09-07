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Общество7 сентября 2022 16:51

Никитин представил спикеру Госдумы Володину проекты развития Нижнего Новгорода

Вячеслав Володин высоко оценил проделанную работу по благоустройству города
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Никитин представил спикеру Госдумы Володину проекты развития Нижнего Новгорода. Фото: Кирилл Мартынов

Никитин представил спикеру Госдумы Володину проекты развития Нижнего Новгорода. Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину проекты развития Нижнего Новгорода сегодня, 7 сентября, во время визита спикера Госудмы в приволжскую столицу.

Как отметили в пресс-службе нижегородского областного правительства, одним из ключевых направлений стала инфраструктурная программа подготовки к 800-летию города.

– Мы восстановили не только исторический центр и речной фасад города, но и многие локации по всему городу. Нам было важно, чтобы изменения почувствовал каждый житель и гость Нижнего, – подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, основной акцент был сделан на комплексный подход к благоустройству различных объектов и территорий столицы Приволжья, представляющих собой связанную маршрутную сеть.

Также внимание было уделено реставрации объектов культурного наследия (ОКН).

– Мы вдумчиво подошли к вопросу выбора этих объектов, советовались с экспертами и сделали акцент не только на крупных и самых очевидных, но и на локальных аутентичных объектах, которые в том числе формируют уникальную историческую архитектуру нашего города, – пояснил глава региона.

Он добавил, что благоустроено было практически 500 гектаров: 11 значимых исторических территорий и 84 общественных пространств всех районов города, 280 дворов, 100 объектов культурного наследия. В частности, реализованы пять крупных инфраструктурных проектов, включая Кремль и парк "Швейцария".

– Все эти усилия способствовали возвращению интереса к региону. Туристический поток ожидаемо вырос на 35%, по итогам 7 месяцев 2022 года – ещё около 20%, – обратил внимание Глеб Никитин.

Вячеслав Володин высоко оценил проделанную работу по благоустройству города.

– Нижнему Новгороду удалось показать один из лучших примеров в стране по преобразованию общественных пространств. Важно продолжать эту работу, – подытожил он.