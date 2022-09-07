Больше 100 тысяч самозанятых зарегистрировано в Нижегородской области

В Нижегородской области зарегистрировано больше 100 тысяч самозанятых. Специальный налоговый режим действует в регионе с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Для работников во многих сферах это хороший способ развивать свое дело абсолютно легально. Причем с минимумом административной нагрузки, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Такой налоговый режим в Нижегородской области выбрали для себя более 100 тысяч человек. Это в очередной раз доказывает его удобство.

Одной из главных возможностей является использование специального налогового режима. Это дает возможность получения государственной поддержки.

- На федеральном и региональном уровнях разработан широкий перечень мер господдержки, актуальных в том числе для самозанятых, - отметил губернатор.

Это направление стало одним из составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».