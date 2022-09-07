53-летняя нижегородка украла телефон у 11-летнего мальчика в обувном магазине ТЦ "Сочи"

53-летняя нижегородка украла телефон у 11-летнего мальчика в обувном магазине. Фото: "Автозавод. Нижний Новгород"

53-летняя жительница Нижнего Новгорода украл мобильный телефон у 11-летнего мальчика в обувном магазине Автозаводского района 6 сентября. Об этом мама ребёнка заявила в социальных сетях. В ГУ МВД России по Нижегородской области в ответ на запрос "КП – Нижний Новгород" подтвердили поступление заявления от матери мальчика.

По словам заявительницы, неприятный инцидент произошёл в ТЦ "Сочи" на улице Коломенской в 17:35. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи телефона. На кадрах записи видно, что злоумышленница какое-то время дожидается удобного момента. Затем берёт оставленный ребёнком без присмотра телефон и поспешно удаляется из торгового зала.

Полиция соответствующим образом отреагировала на заявление мамы мальчика. Личность подозреваемой была установлена, женщину задержали. Ею оказалась 53-летняя родственница хозяйки обувного магазина.

Задержанную доставили в отдел полиции, где она призналась, что выкинула чужую сим-карту и хотела использовать телефон в личных целях.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.