Фасады "Воскресенской церкви" XIX века отреставрируют в Нижнем Новгороде. Фото: Григорий Меламед

Фасады объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) "Воскресенская церковь" (улица Шевченко, 1а) в Нижнем Новгороде будут отреставрированы. Соответствующее разрешение выдало УГООКН Нижегородской области, о чём рассказал на своей странице ВКонтакте руководитель учреждения Григорий Меламед.

Он также отметил, что церковь представляет собой яркий образец архитектуры неовизантийского стиля. Она была возведена по проекту архитектора В.М. Лемке и инженера А.Р. Станкевича на средства купцов В.А. Соболева, И.С. Кварталова, А.В. Приезжева и дворянки Е.Л. Болтиной.

Изначально её планировали построить на пересечении улиц Большой Ямской, Полевой (Максима Горького) и Архангельской (ныне Шевченко). Однако организация площади на этом участке требовала больших затрат и выбор был сделан в пользу незастроенной территории на 3-й Ямской улице – вблизи отвершка оврага "что на Яриле".

Храм заложили 6 мая 1884 года, а освятили 2 июня 1886 года. В 1900 году, опять же по проекту В.М. Лемке, храм был расширен за счёт пристроев с северной и южной сторон. Их строительство шло до 1912 года.

В 1930 году церковь закрыли. В 1942 года она была перестроена под хлебозавод. С 2000-х годов зданию стали возвращать исторический облик по инициативе Нижегородской митрополии.