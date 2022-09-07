Дом культуры построили в Чкаловском районе за 23,5 миллиона рублей.

Дом культуры на 182 места построили в деревне Кузнецово Чкаловского района Нижегородской области. Строительство велось по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и обошлось в 23,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Дом культуры традиционно является центром общественной и культурной жизни для жителей села, - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. – Они служат местом досуга и способствуют открытию новых талантов. Именно поэтому так важно, чтобы культурные объекты были современными и были оснащены всем необходимым.

Уже известно, что на возведение дома культуры было направлено 23,5 миллиона рублей. Из них 16,9 миллионов рублей было привлечено из федерального бюджета.